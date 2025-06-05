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Прокуратура попросила закрыть дело по обвинению Пайета в насилии из-за недостатка доказательств, решив, что игрок и его любовница применяли садомазохистские практики по обоюдному согласию

Прокуратура попросила закрыть дело по обвинению Димитри Пайета в насилии.

28-летняя Ларисса Феррари ранее подала в полицию заявление, в котором утверждала, что стала жертвой физической и психологической агрессии со стороны 38-летнего французского футболиста «Васко да Гама».

В заявлении указывалось, что Пайет заставлял ее пить «биологические жидкости» и «контактировать с грязью». Девушка называет себя бывшей любовницей футболиста и заявляет, что она подверглась физическому, эмоциональному, психологическому и сексуальному насилию.

По информации Extra, прокуратура Рио-де-Жанейро постановила, что для предъявления обвинения французу недостаточно доказательств.

Следствие пришло к выводу, что стороны совершали действия по обоюдному согласию и между ними не было какого-либо «непонимания, дискомфорта, или обиды». Обоим нравились садомазохистские сексуальные практики, которые включали периодическую физическую агрессию как часть фантазий пары.

Что касается физических нападений и многочисленных синяков на теле Феррари, прокуратура подчеркнула, что защита не отрицала пощечины или укусы во время сексуальных контактов пары. Поэтому было бы «трудно оценить степень того, что жертва считала разумным».

Защита заявительницы обжаловала это решение. Девушка выразила сожаление по поводу решения прокурора, который якобы принял во внимание только версию Пайета, отрицающего применение насилия.

Пайет заявил, что удары по ягодицам любовницы наносил только по ее просьбе при сексе. Игрок утверждает, что Феррари требовала содержать ее во Франции после расставания

Любовница назвала Пайета «больным чудовищем» и рассказала, что он «наказывал» ее в сексуальной форме: «Я боялась за свою жизнь. Хочу помочь женщинам, позволяющим партнерам издеваться над ними»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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