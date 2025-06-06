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Аргентина обыграла Чили (1:0) благодаря голу Альвареса на 16-й. Месси вышел на замену во 2-м тайме

Сборная Аргентины обыграла в гостях Чили (1:0) в 15-м туре отбора ЧМ-2026.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол на 16-й минуте забил Хулиан Альварес. Лионель Месси вышел на замену на 57-й.

Квалификация ЧМ. 15 тур
6 июня 01:00, Эстадио Насьональ
Чили
Завершен
0 - 1
Аргентина
Матч окончен
90’
+2’
Ромеро
Лойола   Нуньес
87’
Санчес   Давила
87’
Марипан
86’
84’
Симеоне   Фойт
84’
Альмада   Мастантуоно
80’
Альварес   Корреа
Кортес
79’
79’
Балерди   Медина
59’
Тальяфико
Осорио   Аравена
58’
57’
Пас   Месси
Сепеда
55’
Видаль   Альтамирано
46’
Писарро   Ормасабаль
46’
2тайм
Перерыв
Видаль
38’
16’
  Альварес
Чили
Кортес, Суасо, Сьерральта, Марипан, Лойола, Писарро, Эчеверрия, Видаль, Осорио, Санчес, Сепеда, Кастельон, Вигуру, Кушчевич, Лихновски, Альтамирано, Нуньес, Павес, Сепульведа, Аравена, Ассади, Давила, Ормасабаль
Запасные: Нуньес, Ормасабаль, Альтамирано, Аравена, Вигуру, Лихновски, Кушчевич, Ассади, Давила, Кастельон, Павес, Сепульведа
1тайм
Аргентина:
Мартинес, Тальяфико, Балерди, Ромеро, Молина, Де Поль, Паласиос, Альмада, Пас, Симеоне, Альварес, Бенитес, Рульи, Барко, Фойт, Ломонако, Медина, Барренечеа, Буэндиа, Мастантуоно, Корреа, Мартинес, Месси
Запасные: Нуньес, Ормасабаль, Альтамирано, Аравена, Вигуру, Лихновски, Кушчевич, Ассади, Давила, Кастельон, Павес, Сепульведа
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Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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