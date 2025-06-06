Матч окончен
Аргентина обыграла Чили (1:0) благодаря голу Альвареса на 16-й. Месси вышел на замену во 2-м тайме
Сборная Аргентины обыграла в гостях Чили (1:0) в 15-м туре отбора ЧМ-2026.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол на 16-й минуте забил Хулиан Альварес. Лионель Месси вышел на замену на 57-й.
Квалификация ЧМ. 15 тур
6 июня 01:00, Эстадио Насьональ
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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