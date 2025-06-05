«Барса» связалась с «Ливерпулем», чтобы обсудить трансфер Диаса. Англичане ответили, что вингер не продается
«Ливерпуль» отказался продавать Луиса Диаса «Барселоне».
Вчера каталонский клуб связался с мерсисайдцами по поводу возможного трансфера колумбийского вингера, сообщает The Athletic.
Англичане ответили, что Диас не продается. Главный тренер команды Арне Слот рассчитывает на его услуги в следующем сезоне.
В минувшем сезоне АПЛ Луис провел 36 матчей, отличившись 13 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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