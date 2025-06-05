«Барса» связалась с «Ливерпулем», чтобы обсудить трансфер Диаса. Англичане ответили, что вингер не продается

«Ливерпуль» отказался продавать Луиса Диаса «Барселоне».

Вчера каталонский клуб связался с мерсисайдцами по поводу возможного трансфера колумбийского вингера, сообщает The Athletic.

Англичане ответили, что Диас не продается. Главный тренер команды Арне Слот рассчитывает на его услуги в следующем сезоне.

В минувшем сезоне АПЛ Луис провел 36 матчей, отличившись 13 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .