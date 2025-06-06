НБА. Финал. Благодаря победному от Халибертона «Индиана» обыграла «Оклахому» в 1-м матче серии
Сегодня стартовала финальная серия плей-офф НБА-2024/25.
В первом матче серии лучшая команда Западной конференции «Оклахома» уступила на своей площадке победителю Восточной конференции «Индиане».
Финал
Первый матч
В серии ведет «Индиана» – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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