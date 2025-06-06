НБА. Финал. Благодаря победному от Халибертона «Индиана» обыграла «Оклахому» в 1-м матче серии

Сегодня стартовала финальная серия плей-офф НБА-2024/25.

В первом матче серии лучшая команда Западной конференции «Оклахома» уступила на своей площадке победителю Восточной конференции «Индиане».

НБА

Плей-офф

Финал

Первый матч

В серии ведет «Индиана» – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.