Компани о 2:1: «Первый тайм был почти идеальным, «Бавария» могла забить еще 2-3 гола. Во втором мы были медлительны, а «Боруссия» действовала агрессивно»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги игры с «Боруссией».
Мюнхенский клуб выиграл матч 7-го тура Бундеслиги со счетом 2:1.
«Первый тайм был почти идеальным. Мы могли забить еще 2-3 гола. Второй тайм – нужно отдать должное «Боруссии». Они боролись и действовали агрессивно, но еще и мы были медлительны и сами сбивали ритм. Тем не менее, в трудные моменты нужно оставаться опасными, что мы и делали, создавая моменты».
Об 11 победах подряд и отрыве от «Дортмунда» в 7 очков
«Я не зацикливаюсь на этом. Я также это говорил ребятам. Мы должны продолжать в том же духе. Я хочу выиграть следующие 11 матчей. Эта игра уже позади, и нам нужно показать себя в следующей», – сказал Компани.
