КХЛ планирует календарь нового сезона без «Витязя». Сообщалось, что клуб может прекратить существование (Алексей Шевченко)

КХЛ начала планировать календарь на новый сезон без «Витязя» в списке участников.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Ранее стало известно , что у подмосковного клуба есть задолженность в размере 200 миллионов рублей, а также отсутствует финансирование на следующий сезон.

Спонсором клуба была компания «Газпром экспорт». Отмечалось, что «Витязь» может покинуть КХЛ, если не найдет нового спонсора.

Ротенберг возглавит «Витязь». Вместе с ним в клуб придет новый спонсор («Mash на спорте»)