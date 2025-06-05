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КХЛ планирует календарь нового сезона без «Витязя». Сообщалось, что клуб может прекратить существование (Алексей Шевченко)

КХЛ начала планировать календарь на новый сезон без «Витязя» в списке участников.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Ранее стало известно, что у подмосковного клуба есть задолженность в размере 200 миллионов рублей, а также отсутствует финансирование на следующий сезон.

Спонсором клуба была компания «Газпром экспорт». Отмечалось, что «Витязь» может покинуть КХЛ, если не найдет нового спонсора.

Ротенберг возглавит «Витязь». Вместе с ним в клуб придет новый спонсор («Mash на спорте»)

Что теперь будет с Ротенбергом?38619 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
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уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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