«Зенит» объявил об уходе Бакаева. Вингер провел 34 матча за клуб с 2022-го

Зелимхан Бакаев покинул «Зенит».

Петербургский клуб объявил об уходе 28-летнего полузащитника.

Бакаев присоединился к сине-бело-голубым в 2022 году и провел в составе команды 34 матча, отличившись 3 голами и 3 результативными передачами. Сезон-2024/25 он провел в «Химках» на правах аренды.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .