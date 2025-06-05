«Зенит» объявил об уходе Бакаева. Вингер провел 34 матча за клуб с 2022-го
Зелимхан Бакаев покинул «Зенит».
Петербургский клуб объявил об уходе 28-летнего полузащитника.
Бакаев присоединился к сине-бело-голубым в 2022 году и провел в составе команды 34 матча, отличившись 3 голами и 3 результативными передачами. Сезон-2024/25 он провел в «Химках» на правах аренды.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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