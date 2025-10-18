Галактионов о 3:0 с ЦСКА: «Можно только поаплодировать. Я вообще не обращаю внимание на xG и так далее. Наша задача – двигаться вперед, мы идем от матча к матчу»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры с ЦСКА.

Железнодорожники выиграли матч 12-го тура Мир РПЛ со счетом 3:0.

«Мы довольны, можно только поаплодировать за сегодняшний матч. Главный пунктик, который позволил после паузы на сборные хорошо сыграть, это уровень готовности. Мы нашли правильный баланс. Монтес недавно прилетел, но отыграл на прекрасном уровне.

Я вообще не обращаю внимание на xG и так далее. Наша задача – двигаться вперед, мы идем от матча к матчу. Есть тактические задачи, функциональные задачи. Ход игры диктует различные решения», – сказал Галактионов .