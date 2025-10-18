Флик о голе «Барселоны» «Жироне» на 93-й: «Мы играем не так хорошо, как в прошлом сезоне, и я надеюсь, что нам не хватало именно этого мяча»
Ханс-Дитер Флик верит, что победный гол «Жироне» на 93-й поможет «Барселоне».
«На данный момент мы лидируем, «Реалу» завтра нужно выигрывать.
Мы играем не так хорошо, как в прошлом сезоне. Динамика не лучшая. И я надеюсь, что нам не хватало именно этого гола, который все отпраздновали. Он очень важен», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
