Флик о голе «Барселоны» «Жироне» на 93-й: «Мы играем не так хорошо, как в прошлом сезоне, и я надеюсь, что нам не хватало именно этого мяча»

Ханс-Дитер Флик верит, что победный гол «Жироне» на 93-й поможет «Барселоне».

«На данный момент мы лидируем, «Реалу » завтра нужно выигрывать.

Мы играем не так хорошо, как в прошлом сезоне. Динамика не лучшая. И я надеюсь, что нам не хватало именно этого гола, который все отпраздновали. Он очень важен», – сказал главный тренер «Барселоны».