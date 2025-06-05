Вячеслав Фетисов заявил, что хоккей стал самой популярной игрой в России.

С 2004 по 2008 год он занимал должность руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту (Росспорта).

«Хоккей – самая популярная игра в стране. Интерес к нему – подтверждение этих слов.

КХЛ показала отличный уровень, а на финал МХЛ пришло 11 тысяч зрителей. Причем в Москве, где точно есть, чем заняться. Я там был и чувствовал себя самым счастливым человеком.

В начале нулевых я все это восстанавливал, а теперь моя мечта сбылась – на молодежной лиге полный стадион», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Вячеслав Фетисов: «Президент поручил убрать социальную несправедливость в хоккее, там не должны быть только богатые дети. Есть большое количество катков, их нужно наполнить смыслом»