Вячеслав Фетисов: «Хоккей – самая популярная игра в стране. В 2000-х я все это восстанавливал, а теперь мечта сбылась – на МХЛ полный стадион»
Вячеслав Фетисов заявил, что хоккей стал самой популярной игрой в России.
С 2004 по 2008 год он занимал должность руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту (Росспорта).
«Хоккей – самая популярная игра в стране. Интерес к нему – подтверждение этих слов.
КХЛ показала отличный уровень, а на финал МХЛ пришло 11 тысяч зрителей. Причем в Москве, где точно есть, чем заняться. Я там был и чувствовал себя самым счастливым человеком.
В начале нулевых я все это восстанавливал, а теперь моя мечта сбылась – на молодежной лиге полный стадион», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Вячеслав Фетисов: «Президент поручил убрать социальную несправедливость в хоккее, там не должны быть только богатые дети. Есть большое количество катков, их нужно наполнить смыслом»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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