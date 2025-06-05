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Вячеслав Фетисов: «Хоккей – самая популярная игра в стране. В 2000-х я все это восстанавливал, а теперь мечта сбылась – на МХЛ полный стадион»

Вячеслав Фетисов заявил, что хоккей стал самой популярной игрой в России.

С 2004 по 2008 год он занимал должность руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту (Росспорта).

«Хоккей – самая популярная игра в стране. Интерес к нему – подтверждение этих слов.

КХЛ показала отличный уровень, а на финал МХЛ пришло 11 тысяч зрителей. Причем в Москве, где точно есть, чем заняться. Я там был и чувствовал себя самым счастливым человеком.

В начале нулевых я все это восстанавливал, а теперь моя мечта сбылась – на молодежной лиге полный стадион», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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