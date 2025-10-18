Нойер побил рекорд Мюллера по победам в Бундеслиге – 363. Вратарь «Баварии» провел 530 матчей

Мануэль Нойер установил рекорд по победам в Бундеслиге.

Для вратаря «Баварии» сегодняшняя победа над дортмундской «Боруссией» (2:1) стала 363-й в рамках чемпионата Германии.

Нойер обошел бывшего партнера по команде и предыдущего рекордсмена Томаса Мюллера (362).

Нойеру, также выступавшему за «Шальке », потребовалось 530 игр для этого достижения, Мюллеру – 503.

Следом за ними идут Оливер Кан (310), Манфред Кальтц (291), Роберт Левандовски (274), Матс Хуммельс (268), Филипп Лам (250), Лотар Маттеус (249), Зепп Майер (249) и Клаудио Писарро (248).