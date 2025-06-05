Ямаль признан лучшим молодым игроком сезона Ла Лиги. 17-летний вингер «Барсы» обошел Педри, Беллингема, Гюлера, Силву, Лопеса и Молейро
Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком сезона в чемпионате Испании.
17-летний вингер «Барселоны» завоевал награду лучшего игрока до 23 лет от Ла Лиги.
Испанец обошел своего одноклубника Педри, а также Диего Лопеса («Валенсия»), Джуда Беллингема, Арду Гюлера (оба – «Реал»), Фабиу Силву и Альберто Молейро (оба – «Лас-Пальмас») в финальном голосовании.
В минувшем сезоне Ямаль забил 9 голов и отдал 13 результативных передач, что сделало его лучшим ассистентом лиги.
Ламин дважды получал ежемесячную награду лучшему игроку до 23 лет в этом сезоне, в августе и феврале. По этому показателю он лидирует вместе с Фабиу Силвой.
Кроме того, полузащитник «блауграны» был назван лучшим игроком сентября по версии Ла Лиги.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Ла Лиги
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