Ямаль признан лучшим молодым игроком сезона Ла Лиги. 17-летний вингер «Барсы» обошел Педри, Беллингема, Гюлера, Силву, Лопеса и Молейро

Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком сезона в чемпионате Испании.

17-летний вингер «Барселоны» завоевал награду лучшего игрока до 23 лет от Ла Лиги .

Испанец обошел своего одноклубника Педри , а также Диего Лопеса («Валенсия »), Джуда Беллингема , Арду Гюлера (оба – «Реал »), Фабиу Силву и Альберто Молейро (оба – «Лас-Пальмас ») в финальном голосовании.

В минувшем сезоне Ямаль забил 9 голов и отдал 13 результативных передач, что сделало его лучшим ассистентом лиги.

Ламин дважды получал ежемесячную награду лучшему игроку до 23 лет в этом сезоне, в августе и феврале. По этому показателю он лидирует вместе с Фабиу Силвой.

Кроме того, полузащитник «блауграны» был назван лучшим игроком сентября по версии Ла Лиги.