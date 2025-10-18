Артета про 1:0 с «Фулхэмом»: «Арсенал» все больше доминировал по ходу матча. Удивлен, что столько времени смотрели момент с пенальти – можно ли считать ошибку явной и очевидной?»
Микель Артета рад, что «Арсенал» одолел «Фулхэм» (1:0) в гостях.
«Очень хороший матч. На этом стадионе тяжело играть, и в последние годы мы это прочувствовали.
Мы отдали много сил. Мы сделали несколько подарков сопернику в первом тайме, но по ходу матча доминировали все больше.
Сезон только начинается, и здорово видеть голы Троссарда. И приятно видеть еще один сухой матч. Так что я счастлив.
Если просмотр момента с пенальти [после падения Букайо Сака] занимает столько времени, можно ли считать ошибку [судьи] явной и очевидной? Мне только что сказали, что пенальти там не было, то есть решение правильное. Но я был удивлен тем, сколько времени шел просмотр», – отметил главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
