  • Артета про 1:0 с «Фулхэмом»: «Арсенал» все больше доминировал по ходу матча. Удивлен, что столько времени смотрели момент с пенальти – можно ли считать ошибку явной и очевидной?»
8

Артета про 1:0 с «Фулхэмом»: «Арсенал» все больше доминировал по ходу матча. Удивлен, что столько времени смотрели момент с пенальти – можно ли считать ошибку явной и очевидной?»

Микель Артета рад, что «Арсенал» одолел «Фулхэм» (1:0) в гостях.

«Очень хороший матч. На этом стадионе тяжело играть, и в последние годы мы это прочувствовали.

Мы отдали много сил. Мы сделали несколько подарков сопернику в первом тайме, но по ходу матча доминировали все больше.

Сезон только начинается, и здорово видеть голы Троссарда. И приятно видеть еще один сухой матч. Так что я счастлив.

Если просмотр момента с пенальти [после падения Букайо Сака] занимает столько времени, можно ли считать ошибку [судьи] явной и очевидной? Мне только что сказали, что пенальти там не было, то есть решение правильное. Но я был удивлен тем, сколько времени шел просмотр», – отметил главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?1314 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
