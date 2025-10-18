Педри о протесте «Жироны» и клубов Ла Лиги против игры в Майами: «Игроки «Барсы» в этом не участвуют, но мы не двигались из уважения к коллегам»

Педри высказался о протестах клубов Ла Лиги.

В начале матча 9-го тура Ла Лиги футболисты «Жироны» стояли неподвижно примерно 15 секунд – это акция протеста против проведения игры между «Барселоной» и «Вильярреалом » в Майами. Игроки «блауграны» владели мячом, но не стали атаковать.

Встреча завершилась победой сине-гранатовых со счетом 2:1.

«Мы не участвуем в акции протеста, но сделали это из уважения к коллегам по профессии», – сказал полузащитник «Барселоны».