Педри о протесте «Жироны» и клубов Ла Лиги против игры в Майами: «Игроки «Барсы» в этом не участвуют, но мы не двигались из уважения к коллегам»
Педри высказался о протестах клубов Ла Лиги.
В начале матча 9-го тура Ла Лиги футболисты «Жироны» стояли неподвижно примерно 15 секунд – это акция протеста против проведения игры между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами. Игроки «блауграны» владели мячом, но не стали атаковать.
Встреча завершилась победой сине-гранатовых со счетом 2:1.
«Мы не участвуем в акции протеста, но сделали это из уважения к коллегам по профессии», – сказал полузащитник «Барселоны».
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?1311 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости