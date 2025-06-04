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Клубы РПЛ хотят сохранить «Пари НН», Индзаги ушел из «Интера» к саудовцам, Ротенберг может спасти «Витязь», изменили правило пенальти, Великобритания готова судиться с Абрамовичем и другие новости

1. Факел», «Оренбург», «Пари НН» исключены из РПЛ в рамках обязательной процедуры, при этом 13 команд выступили за сохранение нижегородцев в лиге. Против только «Зенит», там бы хотели оставить в элите «Оренбург». Александр Алаев не считает замену «Химок» на «Пари» хорошей идеей и даже предлагал РФС поменять регламент. Все решит на этой неделе исполком. Хотя есть мнение, что «российский народ должен решить, кого выкинуть из РПЛ».

2. Симоне Индзаги официально попрощался с «Интером». Итальянец возглавит «Аль-Хилаль», где ему дают 25 млн евро в год. Его преемником в «Интере» могут стать Фабрегас или Де Дзерби, но у обоих есть особые требования к руководству.

3. Эффект Ротенберга: поползли слухи, что «Витязь» покинет КХЛ и вообще прекратит существование, однако другие инсайды уверяют, что будет хэппи-энд – у клуба появится спонсор, а приведет его новый главный тренер Роман Ротенберг.

4. IFAB изменил правило о двойном касании при пенальти – при забитом таким образом голе 11-метровый будут исполнять повторно.

5. Власти Великобритании готовы судиться с Романом Абрамовичем, чтобы направить Украине средства от продажи «Челси».

6. Соболенко и Швентек вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» и сыграют друг против друга – по личным встречам впереди полька.

У мужчин в 1/2 финала пробились Алькарас и Музетти. Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира и встретятся с Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

7. Трансферы. Лука Модрич уже сегодня может стать игроком «Милана». Санчо покидает «Челси». Бруну отклонил предложение «Аль-Хилаля». «ПСЖ» сделал предложение по Забарному, заверив его, что проблем с Сафоновым не будет.

Алексей Сутормин ушел из «Зенита» и может присоединиться к «Локомотиву».

8. «Нью-Йорк» уволил Тома Тибодо с поста главного тренера.

9. МОК поддержал недопуск России на ОИ-2026: «Нейтральные спортсмены не могут считаться командой».

10. С Матвея Сафонова сняты все ограничения после выплаты долга по алиментам. Экс-жена просила приставов задержать и допросить вратаря.

11. ЦСКА уверенно победил «Зенит» и сравнял счет в финальной серии Единой лиги ВТБ.

12. Станислав Агкацев не сыграет с Нигерией и Беларусью из-за дискомфорта.

13. Песня «Матушка» станет номером открытия товарищеского матча Россия – Нигерия.

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Тото Вольфф о Ферстаппене: «Великие иногда не осознают, что это не весь мир против тебя, а ты сам облажался»

Мостовой про Карпина в «Динамо» и сборной: «Не должно быть совмещений, Анчелотти же не в «Реале» и Бразилии. Но если играешь с Монголией и Брунеем, можно себе еще пару команд найти»

Роднина о необразованности фигуристов: «Почему-то о хоккеистах в этом контексте не говорят. Там что, все блещут умом? Забрало надели, и ничего не видно»

Тхэквондист Храмцов: «Российский футбол отвратителен. Его смотрят только те, кто делает ставки, мне кажется – это единственная цель»

Александр Тихонов о Госдуме: «Где видно, чтобы Журова, Роднина, Валуев отстаивали интересы народа? Спортсменам не хрен там делать. Фетисов – один из немногих, кто делает предложения»

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1392 голоса
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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