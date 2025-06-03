«Витязь» останется в КХЛ. У клуба сменится генеральный спонсор (Алексей Шевченко)
«Витязь» останется в КХЛ.
Ранее сообщалось, что подмосковный клуб может прекратить существование из-за отсутствия финансирования.
Журналист Алексей Шевченко пишет, что «Витязь» продолжит выступления в Фонбет Чемпионате КХЛ. У клуба будет другой генеральный спонсор.
Ранее основным спонсором клуба была компания «Газпром экспорт».
«Витязь» покинет КХЛ, сообщает ТАСС: «Клуба больше не будет, финансирование прекращается»
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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