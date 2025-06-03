«Витязь» останется в КХЛ. У клуба сменится генеральный спонсор (Алексей Шевченко)

«Витязь» останется в КХЛ.

Ранее сообщалось , что подмосковный клуб может прекратить существование из-за отсутствия финансирования.

Журналист Алексей Шевченко пишет, что «Витязь» продолжит выступления в Фонбет Чемпионате КХЛ. У клуба будет другой генеральный спонсор.

Ранее основным спонсором клуба была компания «Газпром экспорт».

«Витязь» покинет КХЛ, сообщает ТАСС: «Клуба больше не будет, финансирование прекращается»