Тото Вольфф о Ферстаппене: «Великие иногда не осознают, что это не весь мир против тебя, а ты сам облажался»

Вольфф назвал великим Ферстаппена, рассуждая о просчете гонщика.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф прокомментировал отношение пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена к собственным ошибкам.

На Гран-при Испании четырехкратный чемпион «Формулы-1» столкнулся с подопечным Вольффа Джорджем Расселлом, получил десятисекундный штраф и откатился на десятое место.

«Есть одна особенность, которая, насколько я вижу, свойственна великим – гонщикам или представителям других видов спорта. Ты просто нуждаешься в том, чтобы весь мир был против тебя, и тогда выступаешь на максимально возможном уровне.

Вот почему великие иногда не осознают, что на самом деле это не весь мир против тебя, а ты допустил ошибку, ты сам облажался.

Мы уже многие годы не видели таких моментов от Макса. Да, был сезон-2021, но не знаю, что стало причиной сейчас», – заявил Вольфф.

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