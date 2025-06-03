Индзаги будет получать 25 млн евро в год и премии в «Аль-Хилале». Контракт – до 2027-го (Николо Скира)

Симоне Индзаги заработает в Саудовской Аравии значительно больше, чем в «Интере».

Сегодня итальянец покинул пост главного тренера «Интера ». Ожидается, что он возглавит «Аль-Хилаль ».

По данным инсайдера Николо Скиры, Индзаги будет получать 25 млн евро в год плюс премии. Контракт будет рассчитан до 2027 года.

Первой игрой Симоне на посту тренера «Аль-Хилаля» может стать матч против «Реала» на клубном чемпионате мира.