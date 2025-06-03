Индзаги будет получать 25 млн евро в год и премии в «Аль-Хилале». Контракт – до 2027-го (Николо Скира)
Симоне Индзаги заработает в Саудовской Аравии значительно больше, чем в «Интере».
Сегодня итальянец покинул пост главного тренера «Интера». Ожидается, что он возглавит «Аль-Хилаль».
По данным инсайдера Николо Скиры, Индзаги будет получать 25 млн евро в год плюс премии. Контракт будет рассчитан до 2027 года.
Первой игрой Симоне на посту тренера «Аль-Хилаля» может стать матч против «Реала» на клубном чемпионате мира.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры
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