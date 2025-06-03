Алаев о замене «Химок» в РПЛ на «Пари НН»: «Плохое решение, хорошего в этой ситуации не было. Все ждут позицию ФНЛ, затем состоится бюро исполкома»

Александр Алаев назвал «плохим решением» замену «Химок» на «Пари НН» в Мир РПЛ.

Во вторник состоялось общее собрание клубов РПЛ по вопросу замены «Химок», не получивших лицензию для участия в следующем сезоне Премьер-лиги.

13 клубов выступили за сохранение в лиге «Пари НН», уступившего «Сочи» в стыковых матчах. Мнение будет учтено исполкомом РФС при принятии окончательного решения.

«Сегодня вопрос обсудили, за явным большинством решение было рекомендовать 16‑м клубом заявить «Пари НН ». Насколько я знаю, все ждут позицию ФНЛ , затем состоится бюро исполкома, которое примет решение.

Грустная ситуация, обидная, но есть то, что есть. 13 клубов – эта информация, скажем так, близка к реальности. Я говорил, что футбольный сезон заканчивается с финальным свистком и не решается в кабинетах чиновников.

Но жизнь такая, что так произошло. Это плохое решение. Но хорошего решения в этой ситуации не было. Ситуация с «Химками» привела к этой ситуации, из‑за этого я стою сейчас и оправдываюсь перед вами», – сказал президент Мир РПЛ .