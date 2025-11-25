Корнеев о том, что Романов заводил трибуны в дерби: «Это выглядит странно. Многие моменты были лишними, тренер должен руководить командой»

Игорь Корнеев высказался о поведении тренера Вадима Романова.

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал поведение тренера «Спартака » Вадима Романова в матче Мир РПЛ против ЦСКА (1:0).

Это была первая для специалиста в качестве исполняющего обязанности главного тренера красно-белых.

«Мне показались, что многие моменты были лишними. Слишком он был занят вот этой стороной истории – заводил трибуны. Это не выглядит логично.

Тренер должен руководить командой. Я понимаю, что для него это серьезные эмоции.

Тренер может периодически заводить трибуны, но постоянно… Как по мне, то это выглядит странно», – сказал Игорь Корнеев .