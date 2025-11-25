Корнеев о том, что Романов заводил трибуны в дерби: «Это выглядит странно. Многие моменты были лишними, тренер должен руководить командой»
Игорь Корнеев высказался о поведении тренера Вадима Романова.
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал поведение тренера «Спартака» Вадима Романова в матче Мир РПЛ против ЦСКА (1:0).
Это была первая для специалиста в качестве исполняющего обязанности главного тренера красно-белых.
«Мне показались, что многие моменты были лишними. Слишком он был занят вот этой стороной истории – заводил трибуны. Это не выглядит логично.
Тренер должен руководить командой. Я понимаю, что для него это серьезные эмоции.
Тренер может периодически заводить трибуны, но постоянно… Как по мне, то это выглядит странно», – сказал Игорь Корнеев.
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18297 голосов
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости