«ПСЖ» сделал предложение по Забарному. «Борнмут» не хочет продавать украинского защитника
«ПСЖ» может подписать украинского защитника «Борнмута».
По информации RMC Sport, в понедельник советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш отправился в Англию с целью сделать предложение о трансфере Ильи Забарного.
22-летний футболист заинтересован в переходе в состав победителей Лиги чемпионов и дал на это согласие, однако руководство «Борнмута» не намерено его продавать.
В этом сезоне Забарный провел 36 матчей в АПЛ и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Украинец Забарный из-за Сафонова не перешел в «ПСЖ» из «Борнмута». Об этом рассказал журналист L’Équipe Танзи
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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