«ПСЖ» сделал предложение по Забарному. «Борнмут» не хочет продавать украинского защитника

«ПСЖ» может подписать украинского защитника «Борнмута».

По информации RMC Sport, в понедельник советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш отправился в Англию с целью сделать предложение о трансфере Ильи Забарного.

22-летний футболист заинтересован в переходе в состав победителей Лиги чемпионов и дал на это согласие, однако руководство «Борнмута» не намерено его продавать.

В этом сезоне Забарный провел 36 матчей в АПЛ и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Украинец Забарный из-за Сафонова не перешел в «ПСЖ» из «Борнмута». Об этом рассказал журналист L’Équipe Танзи