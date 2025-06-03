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«ПСЖ» сделал предложение по Забарному. «Борнмут» не хочет продавать украинского защитника

«ПСЖ» может подписать украинского защитника «Борнмута».

По информации RMC Sport, в понедельник советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш отправился в Англию с целью сделать предложение о трансфере Ильи Забарного.

22-летний футболист заинтересован в переходе в состав победителей Лиги чемпионов и дал на это согласие, однако руководство «Борнмута» не намерено его продавать.

В этом сезоне Забарный провел 36 матчей в АПЛ и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Украинец Забарный из-за Сафонова не перешел в «ПСЖ» из «Борнмута». Об этом рассказал журналист L’Équipe Танзи

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
Луиш Кампуш
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