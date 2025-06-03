Алаев о голосовании клубов РПЛ за «Пари НН»: «Я предлагал РФС поменять регламент. «Химки» бы сместились на 16‑е место, а «Оренбург» и «Ахмат» играли бы стыки»
Сегодня состоялось заседание представителей клубов РПЛ, по итогам которого было вынесено решение рекомендовать РФС оставить «Пари НН» в высшем дивизионе.
«Общее собрание должно было носить технический характер, но ситуация форс‑мажорная, печальная в связи с ФК «Химки». Процедура была следующая: сначала мы исключили четыре клуба из состава участников РПЛ. Пожелали трем из них как можно скорее вернуться. Затем включили в состав трех новых членов, соответственно, у нас стало 15 членов.
Согласно регламенту, решение принимает РФС на основании рекомендаций РПЛ и ФНЛ. Мы внесли этот вопрос в повестку дня и его рассмотрели. Понятно, что вопрос сложный, но большинством мы сошлись. Тот, кто выше, тот и должен остаться, эту логику мы и приняли.
Мне очень не нравится этот пункт регламента. Очень хороший сезон был смазан этой историей. Всех ситуаций в регламенте не пропишешь, к сожалению. Конечно, мы учтем, отрегулируем, внесем в регламент [изменения].
Моя лично позиция была иная. Я предлагал РФС в этой части поменять регламент. В таком случае «Химки» бы сместились на 16‑е место. Таким образом «Оренбург» и «Ахмат» играли бы стыки», – сказал президент Мир РПЛ.