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  • Алаев о голосовании клубов РПЛ за «Пари НН»: «Я предлагал РФС поменять регламент. «Химки» бы сместились на 16‑е место, а «Оренбург» и «Ахмат» играли бы стыки»
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Алаев о голосовании клубов РПЛ за «Пари НН»: «Я предлагал РФС поменять регламент. «Химки» бы сместились на 16‑е место, а «Оренбург» и «Ахмат» играли бы стыки»

Александр Алаев прокомментировал решение РПЛ о сохранении «Пари НН» в лиге.

Сегодня состоялось заседание представителей клубов РПЛ, по итогам которого было вынесено решение рекомендовать РФС оставить «Пари НН» в высшем дивизионе. 

«Общее собрание должно было носить технический характер, но ситуация форс‑мажорная, печальная в связи с ФК «Химки». Процедура была следующая: сначала мы исключили четыре клуба из состава участников РПЛ. Пожелали трем из них как можно скорее вернуться. Затем включили в состав трех новых членов, соответственно, у нас стало 15 членов.

Согласно регламенту, решение принимает РФС на основании рекомендаций РПЛ и ФНЛ. Мы внесли этот вопрос в повестку дня и его рассмотрели. Понятно, что вопрос сложный, но большинством мы сошлись. Тот, кто выше, тот и должен остаться, эту логику мы и приняли.

Мне очень не нравится этот пункт регламента. Очень хороший сезон был смазан этой историей. Всех ситуаций в регламенте не пропишешь, к сожалению. Конечно, мы учтем, отрегулируем, внесем в регламент [изменения].

Моя лично позиция была иная. Я предлагал РФС в этой части поменять регламент. В таком случае «Химки» бы сместились на 16‑е место. Таким образом «Оренбург» и «Ахмат» играли бы стыки», – сказал президент Мир РПЛ.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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