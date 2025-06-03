Мостовой про Карпина в «Динамо» и сборной: «Не должно быть совмещений, Анчелотти же не в «Реале» и Бразилии. Но если играешь с Монголией и Брунеем, можно себе еще пару команд найти»
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Карпин близок к тому, чтобы занять аналогичный пост в московском клубе. При этом из национальной команды страны он не уйдет.
«Я уже много лет говорю, что в такой стране, как у нас, не должно быть совмещений.
Что комично и иронично произошло – то, что Карпин оставил «Ростов», а тут «Динамо» появилось. В принципе, можно тогда найти еще пару команд, если ты играешь с Монголией или Брунеем. А еще как вариант, можно что-то и с женским футболом придумать.
Как его можно вообще рассматривать, если у него уже есть работа в сборной? Как можно вообще задуматься об этом? Ну можно, при одном условии – уходишь из сборной, и тогда работай в «Динамо». Так во всех странах делается.
Вот Анчелотти взять, это не пример, но наглядная ситуация. Он же не остался в сборной Бразилии и в «Реале». А Лопетеги как убрали [из сборной Испании] прямо во время чемпионата мира в 2018 году? Он только подумал, журналисты узнали, что он договорился после чемпионата [возглавить «Реал»], и то пошли на такие меры», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Мостовой.