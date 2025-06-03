Агкацев не сыграет с Нигерией и Беларусью из-за дискомфорта. Вратарь «Краснодара» покинул сборную России

Станислав Агкацев покинул расположение сборной России.

Вратарь «Краснодара » не примет участия в BetBoom товарищеских матчах с Нигерией (6 июня) в Москве и Беларусью (10 июня) в Минске.

«Агкацев прибыл в сборную с небольшим дискомфортом перегрузочного характера, совместно с медицинским руководством клуба, тренерским и медицинским штабом сборной команды было принято решение не рисковать здоровьем футболиста и продолжить восстановление в условиях клуба», – говорится в заявлении РФС.

За сборную России Станислав провел два матча – против Брунея (11:0) и Гренады (5:0).

Напомним, Агкацев выиграл Мир РПЛ вместе с «Краснодаром».