МОК поддержал недопуск России на ОИ-2026: «Рекомендация от марта 2023-го остается в силе – нейтральные спортсмены не могут считаться командой. ИИХФ намерена ей следовать»

МОК поддержал недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.

Ранее стало известно , что ИИХФ сформировала группы на турнир без России.

«Рекомендация исполнительного совета МОК от марта 2023 года в отношении команд спортсменов с российским паспортом остается в силе.

Она заключается в том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой.

Мы принимаем к сведению, что ИИХФ подтвердила намерение следовать этой рекомендации», – сообщила пресс-служба МОК.

Член совета ИИХФ Козиолс о группах ОИ без России: «МОК уже горит белым пламенем – опоздали с решением. Решать эти вещи в сентябре – несерьезно. На какие матчи продавать билеты?»