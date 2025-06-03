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МОК поддержал недопуск России на ОИ-2026: «Рекомендация от марта 2023-го остается в силе – нейтральные спортсмены не могут считаться командой. ИИХФ намерена ей следовать»

МОК поддержал недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на турнир без России.

«Рекомендация исполнительного совета МОК от марта 2023 года в отношении команд спортсменов с российским паспортом остается в силе.

Она заключается в том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой.

Мы принимаем к сведению, что ИИХФ подтвердила намерение следовать этой рекомендации», – сообщила пресс-служба МОК.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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