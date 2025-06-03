Заседание исполкома РФС состоится на этой неделе, сообщил Митрофанов. 13 клубов РПЛ выступили за сохранение «Пари НН» в лиге

Заседание исполкома РФС состоится в ближайшее время, сообщил Максим Митрофанов.

Ранее сообщалось , что на общем собрании клубов Мир РПЛ большинство проголосовало за то, чтобы сохранить клуб из Нижнего Новгорода в высшем дивизионе. «Зенит» был против, «Сочи» воздержался. Представители клубов отказались от идеи с 15 командами в чемпионате.

Решение о команде, которая сыграет в РПЛ в следующем сезоне вместо «Химок», примет исполком РФС.

«Исполком РФС будет в ближайшее время. Думаю, на этой неделе», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.