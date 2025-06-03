«Зенит» выступил за сохранение в РПЛ «Оренбурга»: «15-е место выше проигравшего стыки «Нижнего»

В «Зените» считают, что вместо «Химок» в РПЛ должен остаться «Оренбург».

На сегодняшнем собрании клубы Мир РПЛ большинством голосов поддержали сохранение «Пари НН» в Премьер-лиге вместо «Химок», не получивших лицензию для участия в лиге в следующем сезоне.

Сообщалось , что в пользу нижегородцев высказались представители 13 клубов, «Зенит» выступил против. «Сочи », вышедший в РПЛ по результатам стыковых матчей с «Пари НН», воздержался.

– Вы сказали, что проголосовали против того, чтобы оставить «Пари НН», потому что они вылетели по спортивному принципу. Кто, по вашему мнению, тогда должен занять место «Химок»?

– «Оренбург ».

– Почему?

– 15-е место выше проигравшего стыки «Нижнего», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев.

«Оренбург» закончил сезон на 15-м месте, набрав 19 очков, и вылетел из РПЛ напрямую. «Пари НН» с 27 баллами стал 13-м и уступил «Сочи» в стыках.