«Зенит» выступил за сохранение в РПЛ «Оренбурга»: «15-е место выше проигравшего стыки «Нижнего»
На сегодняшнем собрании клубы Мир РПЛ большинством голосов поддержали сохранение «Пари НН» в Премьер-лиге вместо «Химок», не получивших лицензию для участия в лиге в следующем сезоне.
Сообщалось, что в пользу нижегородцев высказались представители 13 клубов, «Зенит» выступил против. «Сочи», вышедший в РПЛ по результатам стыковых матчей с «Пари НН», воздержался.
– Вы сказали, что проголосовали против того, чтобы оставить «Пари НН», потому что они вылетели по спортивному принципу. Кто, по вашему мнению, тогда должен занять место «Химок»?
– «Оренбург».
– Почему?
– 15-е место выше проигравшего стыки «Нижнего», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
«Оренбург» закончил сезон на 15-м месте, набрав 19 очков, и вылетел из РПЛ напрямую. «Пари НН» с 27 баллами стал 13-м и уступил «Сочи» в стыках.