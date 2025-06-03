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«Милан» подпишет Модрича завтра-послезавтра, контракт – на год

Лука Модрич будет играть за «Милан».

39-летний полузащитник сборной Хорватии, покидающий «Реал» на правах свободного агента, близок к переходу в миланский клуб.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Лука дал согласие на переход в «Милан». Клуб уверен, что сможет заключить контракт с хавбеком уже завтра. В крайнем случае это должно случиться в течение 48 часов, утверждает Sky Sport.

По данным Николо Скиры, речь идет о годичном соглашении – до 30 июня 2026 года.

Модрич выступал за «Мадрид» с 2012 года. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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