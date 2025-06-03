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  • «Факел», «Оренбург», «Пари НН» исключены из РПЛ на общем собрании клубов – это обязательная процедура для фиксации спортивных итогов года. Решение о замене «Химок» примет исполком РФС
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«Факел», «Оренбург», «Пари НН» исключены из РПЛ на общем собрании клубов – это обязательная процедура для фиксации спортивных итогов года. Решение о замене «Химок» примет исполком РФС

«Факел», «Оренбург», «Пари НН» и «Химки» исключены из Мир РПЛ.

«Факел», «Оренбург», «Пари НН» исключены из РПЛ решением общего собрания клубов, которое проходит сейчас, – команды покинули лигу по спортивному принципу

«Химки» также исключены из РПЛ – клуб не получил лицензию РФС1 на будущий сезон.

В Премьер-лигу приняты «Балтика», «Торпедо» и «Сочи», которые вышли в лигу по спортивному принципу.

Решение о команде, которая сыграет в РПЛ в следующем сезоне вместо «Химок», примет исполком РФС, отмечает журналист Андрей Панков.

«Сейчас все понесут новость, что «Пари НН» исключили из РПЛ, а значит в следующем сезоне будет 15 команд. Нет, друзья, не будет. Это не так.

Это просто формальная история с исключением команд, которые вылетели. РПЛ логично и правильно переложила решение на исполком РФС, поэтому этот орган и вернет «Пари НН» обратно с 90% вероятностью», – написал Панков в своем телеграм-канале.

«Пари НН» также опубликовал сообщение в клубном телеграм-канале.

«Дорогие болельщики! В СМИ и медиа распространяется информация об исключении футбольного клуба «Пари НН» из числа участников Мир РПЛ.

Данная процедура обязательна и фиксирует спортивные итоги года. Решение о финальном составе участников на следующий сезон будет принято позднее. Ожидайте официальной информации», – говорится в заявлении нижегородцев.

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
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