13 клубов РПЛ за сохранение «Пари НН» в лиге, «Зенит» против, «Сочи» воздержался. От турнира на 15 команд отказались
Представители клубов РПЛ рекомендовали РФС оставить «Пари НН» в лиге.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, большинство клубов проголосовало за то, чтобы сохранить клуб из Нижнего Новгорода в высшем дивизионе. «Зенит» был против, «Сочи» воздержался.
«Матч ТВ» подтверждает, что за сохранение «Пари НН» в Премьер-лиге проголосовали 13 клубов.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», представители клубов отказались от идеи с 15 командами в чемпионате.
«Факел», «Оренбург», «Пари НН» исключены из РПЛ на общем собрании клубов – это обязательная процедура для фиксации спортивных итогов года. Решение о замене «Химок» примет исполком РФС
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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