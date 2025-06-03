13 клубов РПЛ за сохранение «Пари НН» в лиге, «Зенит» против, «Сочи» воздержался. От турнира на 15 команд отказались

Представители клубов РПЛ рекомендовали РФС оставить «Пари НН» в лиге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, большинство клубов проголосовало за то, чтобы сохранить клуб из Нижнего Новгорода в высшем дивизионе. «Зенит» был против, «Сочи» воздержался.

«Матч ТВ» подтверждает , что за сохранение «Пари НН» в Премьер-лиге проголосовали 13 клубов.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», представители клубов отказались от идеи с 15 командами в чемпионате.

«Факел», «Оренбург», «Пари НН» исключены из РПЛ на общем собрании клубов – это обязательная процедура для фиксации спортивных итогов года. Решение о замене «Химок» примет исполком РФС