«Нью-Йорк» уволил Тома Тибодо с поста главного тренера

Том Тибодо уволен с поста главного тренера «Никс».

«Нью-Йорк » проиграл «Индиане» в финальной серии Восточной конференции со счетом 2-4.

Тибодо привел «Никс» к их первому финалу Востока за 25 лет и выводил команду в плей-офф в четырех сезонах из пяти. Под руководством Тибодо «Нью-Йорк» впервые с 1990-х годов провел два подряд сезона с 50+ победами.