«Нью-Йорк» уволил Тома Тибодо с поста главного тренера
Том Тибодо уволен с поста главного тренера «Никс».
«Нью-Йорк» проиграл «Индиане» в финальной серии Восточной конференции со счетом 2-4.
Тибодо привел «Никс» к их первому финалу Востока за 25 лет и выводил команду в плей-офф в четырех сезонах из пяти. Под руководством Тибодо «Нью-Йорк» впервые с 1990-х годов провел два подряд сезона с 50+ победами.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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