Невилл о поражении «МЮ»: «Местами это был позор – никаких оправданий. «Эвертон» доминировал и в равных составах, и в меньшинстве»
Гари Невилл о поражении «МЮ»: местами это был позор.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игру команды после поражения от «Эвертона» (0:1) в матче АПЛ.
«Плохой вечер для «Манчестер Юнайтед». Такая игра – это совершенно недостаточно. Местами это был просто позор.
Забудьте про травмы Беньямина Шешко и Матеуса Куньи. Никаких оправданий. Я даже не думаю об этом.
«Эвертон» доминировал над соперником и в равных составах, и в меньшинстве. Но доминировал не так, как обычно, а за счет своей борьбы и своего духа», – сказал Гари Невилл.
Какой позор «МЮ»! Почти 90 минут в большинстве и поражение «Эвертону»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
