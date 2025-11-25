Невилл о поражении «МЮ»: «Местами это был позор – никаких оправданий. «Эвертон» доминировал и в равных составах, и в меньшинстве»

Гари Невилл о поражении «МЮ»: местами это был позор.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игру команды после поражения от «Эвертона » (0:1) в матче АПЛ .

«Плохой вечер для «Манчестер Юнайтед ». Такая игра – это совершенно недостаточно. Местами это был просто позор.

Забудьте про травмы Беньямина Шешко и Матеуса Куньи . Никаких оправданий. Я даже не думаю об этом.

«Эвертон» доминировал над соперником и в равных составах, и в меньшинстве. Но доминировал не так, как обычно, а за счет своей борьбы и своего духа», – сказал Гари Невилл .

