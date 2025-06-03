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«Интер» объявил об уходе Индзаги. Сотрудничество тренера и клуба прекращено по соглашению сторон

Симоне Индзаги покинул пост главного тренера «Интера».

Миланский клуб сообщил о прекращении сотрудничества с 49-летним итальянцем по соглашению сторон. Решение было принято сегодня на встрече Симоне с руководством клуба.

«От имени нашего акционера Oaktree и всего клуба я хотел бы поблагодарить Симоне Индзаги за проделанную работу, за проявленную страсть, а также за искренность в сегодняшнем обсуждении, которое привело к общему решению расстаться.

Только когда мы вместе боремся за достижение успеха день за днем, возможен такой откровенный диалог, как тот, который состоялся сегодня», – сказал президент «Интера» Беппе Маротта.

Индзаги возглавил «Интер» летом 2021 года. Под его руководством «нерадзурри» выиграли Серию А, дважды стали обладателями Кубка Италии, трижды Суперкубка Италии и два раза уступили в финале Лиги чемпионов – «Манчестер Сити» (0:1) в 2023 году и «ПСЖ» (0:5) в 2025-м.

Ранее сообщалось, что тренер возглавит саудовский «Аль-Хилаль».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Интера»
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