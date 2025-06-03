Роднина о необразованности фигуристов: «Почему-то о хоккеистах в этом контексте не говорят. Там что, все блещут умом? Забрало надели, и ничего не видно»
«Стереотип о необразованных фигуристах? Нужно учесть, что в какой-то момент они были самыми сильными в мире. Этим отличается профессиональный спорт.
Если у людей возникает такое мнение, то им нужно ответить самим себе: «Где я самый сильный? В сплетнях?»
У нас все спортсмены уже давно учатся дистанционно или оканчивают школы по особым программам. Не бывает такого, чтобы профессиональный спортсмен все успевал.
Почему-то у нас в этом контексте не говорят о хоккеистах. А что, там все блещут умом? Забрало надели, и ничего не видно», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
Ирина Роднина: «У российских пенсионеров бесплатный проезд, многие товары со скидкой, льготы – хоть пенсия и меньше, чем в США. В Америке все платное»