Роднина о необразованности фигуристов: «Почему-то о хоккеистах в этом контексте не говорят. Там что, все блещут умом? Забрало надели, и ничего не видно»

Ирина Роднина оценила уровень образования спортсменов.

«Стереотип о необразованных фигуристах? Нужно учесть, что в какой-то момент они были самыми сильными в мире. Этим отличается профессиональный спорт.

Если у людей возникает такое мнение, то им нужно ответить самим себе: «Где я самый сильный? В сплетнях?»

У нас все спортсмены уже давно учатся дистанционно или оканчивают школы по особым программам. Не бывает такого, чтобы профессиональный спортсмен все успевал.

Почему-то у нас в этом контексте не говорят о хоккеистах. А что, там все блещут умом? Забрало надели, и ничего не видно», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина .

Ирина Роднина: «У российских пенсионеров бесплатный проезд, многие товары со скидкой, льготы – хоть пенсия и меньше, чем в США. В Америке все платное»