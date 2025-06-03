Санчо покинет «Челси» – клуб и вингер не договорились о личном контракте. Лондонцы выплатят «МЮ» 5 млн фунтов за невыкуп Джейдона

Джейдон Санчо покидает «Челси».

The Athletic сообщает, что лондонский клуб не выкупит 25-летнего вингера у «МЮ», так как не смог согласовать с игроком условия личного контракта. Информацию также подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что «Челси» выплатит «Манчестер Юнайтед » 5 млн фунтов за невыполнение условия обязательного выкупа, сумма которого могла составить до 25 млн фунтов.

На данный момент у Санчо есть варианты продолжения карьеры в Англии и других странах Европы. Вингер намерен изучить предложения, чтобы принять решение о своем будущем.

В минувшем сезоне Санчо провел за «Челси » 31 матч в АПЛ , отметившись 3 голами и 4 ассистами, а также выиграл в составе «синих» Лигу конференций. Подробную статистику вингера можно изучить здесь .