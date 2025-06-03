Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА разгромил «Зенит» в 4-м матче и сравнял счет в серии (2-2)
Сегодня, 3 июня, состоялся четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ.
Московский ЦСКА на своем паркете уверенно победил петербургский «Зенит» и сравнял счет в противостоянии (85:62, 2-2).
Пятый матч состоится 6 июня в Санкт-Петербурге.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал (до 4 побед)
Четвертый матч
В серии ничья – 2-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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