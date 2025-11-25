Рубен Аморим: «МЮ» даже не приблизился к борьбе за лучшие позиции в АПЛ. Нужно играть идеально, чтобы выигрывать. Против «Эвертона» мы выглядели неидеально»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий после поражения от «Эвертона» (0:1) в матче АПЛ.
– Почему от ваших футболистов не было интенсивности и что игроки не сделали?
– Мы много об этом говорим. Я понимаю точку, в которой команда находится. Такое же ощущение у меня было на протяжении всей серии без поражений. Я всегда это говорил.
Команда еще не достигла и даже не приблизилась к той точке, чтобы бороться за лучшие позиции в АПЛ.
Нам предстоит многое сделать. Нужно играть идеально, чтобы выигрывать матчи. Против «Эвертона» мы выглядели неидеально, – сказал Рубен Аморим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
