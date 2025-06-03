«Зенит» объявил об уходе Сутормина. Он стал 4-кратным чемпионом России с клубом

Алексей Сутормин покинул «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил об уходе 31-летнего универсального полузащитника.

Сутормин выступал за «Зенит» с лета 2019 года, стал в составе клуба четырехкратным чемпионом России, обладателем FONBET Кубка России и четырехкратным победителем Olimpbet Суперкубка России.

В минувшем сезоне Алексей выступал на правах аренды за «Ростов», с которым вышел в Суперфинал Кубка России.