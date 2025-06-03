Ротенберг возглавит «Витязь». Вместе с ним в клуб придет новый спонсор («Mash на спорте»)
У «Витязя» появится новый спонсор после назначения Романа Ротенберга.
Ранее сообщалось, что подмосковный клуб может прекратить существование из-за отсутствия финансирования.
По информации телеграм-канала «Mash на спорте», компания «Газпром трансгаз Москва» действительно планирует отказаться от спонсирования клуба. При этом утверждается, что вместе с Романом Ротенбергом, который должен стать главным тренером, в клуб придет новый спонсор. Название этой компании не уточняется. Команда не будет сниматься с чемпионата.
Сотрудники «Витязя» говорят, что команду «ждет большая перестройка», и боятся увольнений.
Ротенберг может совмещать должности главного тренера и одного из функционеров в «Витязе» («Матч ТВ»)
Что теперь будет с Ротенбергом?35332 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости