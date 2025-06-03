Ротенберг возглавит «Витязь». Вместе с ним в клуб придет новый спонсор («Mash на спорте»)

У «Витязя» появится новый спонсор после назначения Романа Ротенберга.

Ранее сообщалось , что подмосковный клуб может прекратить существование из-за отсутствия финансирования.

По информации телеграм-канала «Mash на спорте», компания «Газпром трансгаз Москва» действительно планирует отказаться от спонсирования клуба. При этом утверждается, что вместе с Романом Ротенбергом, который должен стать главным тренером, в клуб придет новый спонсор. Название этой компании не уточняется. Команда не будет сниматься с чемпионата.

Сотрудники «Витязя» говорят, что команду «ждет большая перестройка», и боятся увольнений.

Ротенберг может совмещать должности главного тренера и одного из функционеров в «Витязе» («Матч ТВ»)