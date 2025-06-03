Бруну отклонил предложение «Аль-Хилаля». Хавбек «МЮ» хочет остаться в Европе (Фабрицио Романо)

Бруну Фернандеш отклонил предложение «Аль-Хилаля».

30-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед » намерен остаться в Европе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее утверждалось , что португалец обсуждает возможный переезд в Саудовскую Аравию со своей семьей.

В минувшем сезоне АПЛ Бруну провел 36 матчей и набрал 18 (8+10) очков по системе «гол+пас». С его статистикой можно также ознакомиться здесь .

«Аль-Хилаль» готов заплатить «МЮ» 100 млн фунтов за Бруну, а игроку почти утроить зарплату. Хавбек зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю (Sky Sports)