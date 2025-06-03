Фабрегас и Де Дзерби требуют от «Интера» обновить состав. Подписать Роберто будет проще из-за условия в контракте с «Марселем»

«Интер» вышел на связь с основными претендентами на пост главного тренера.

Сегодня миланцы объявили об уходе Симоне Индзаги . Сообщалось, что они рассматривают в качестве замены ему Франсеска Фабрегаса и Роберто Де Дзерби .

Инсайдер Джанлука Ди Марцио утверждает, что оба тренера настаивают на перестройке и обновлении состава под их нужды.

При этом «Комо» хочет поработать с испанцем еще хотя бы год. У «Марселя » меньше возможностей сохранить итальянского специалиста, поскольку в контракте указано определенное условие, позволяющее тому перейти в «Интер ».