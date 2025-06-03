Фабрегас и Де Дзерби требуют от «Интера» обновить состав. Подписать Роберто будет проще из-за условия в контракте с «Марселем»
«Интер» вышел на связь с основными претендентами на пост главного тренера.
Сегодня миланцы объявили об уходе Симоне Индзаги. Сообщалось, что они рассматривают в качестве замены ему Франсеска Фабрегаса и Роберто Де Дзерби.
Инсайдер Джанлука Ди Марцио утверждает, что оба тренера настаивают на перестройке и обновлении состава под их нужды.
При этом «Комо» хочет поработать с испанцем еще хотя бы год. У «Марселя» меньше возможностей сохранить итальянского специалиста, поскольку в контракте указано определенное условие, позволяющее тому перейти в «Интер».
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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