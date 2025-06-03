С Сафонова сняты все ограничения после выплаты долга по алиментам. Экс-жена просила приставов задержать и допросить вратаря, чтобы узнать его зарплату в «ПСЖ» (Sport Baza)
ФССП сняла с Матвея Сафонова все ограничения.
Об этом Sport Baza сообщили источники в Федеральной службе судебных приставов. Сегодня 26-летний вратарь «ПСЖ» должен вылететь в Москву.
Ранее стало известно, что Сафонов погасил весь долг по алиментам – 66 млн рублей.
Утверждается, что сразу после получения денег бывшая жена Матвея потребовала от приставов задержать и допросить футболиста сборной России, чтобы узнать его зарплату во французском клубе, а пока это не произойдет, не снимать ограничения с воспитанника «Краснодара».
Однако приставы не удовлетворили требование Анастасии и сняли ограничительные меры с Сафонова, который теперь может спокойно прилетать в Россию.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport Baza
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