С Сафонова сняты все ограничения после выплаты долга по алиментам. Экс-жена просила приставов задержать и допросить вратаря, чтобы узнать его зарплату в «ПСЖ» (Sport Baza)

ФССП сняла с Матвея Сафонова все ограничения.

Об этом Sport Baza сообщили источники в Федеральной службе судебных приставов. Сегодня 26-летний вратарь «ПСЖ » должен вылететь в Москву.

Ранее стало известно, что Сафонов погасил весь долг по алиментам – 66 млн рублей .

Утверждается, что сразу после получения денег бывшая жена Матвея потребовала от приставов задержать и допросить футболиста сборной России, чтобы узнать его зарплату во французском клубе, а пока это не произойдет, не снимать ограничения с воспитанника «Краснодара ».

Однако приставы не удовлетворили требование Анастасии и сняли ограничительные меры с Сафонова, который теперь может спокойно прилетать в Россию.