Сутормин может перейти в «Локомотив». Хавбек не продлит контракт с «Зенитом», истекающий 30 июня («РБ Спорт»)
Алексей Сутормин может перейти в «Локомотив».
По данным «РБ Спорт», трансфер полузащитника «Зенита», выступающего на правах аренды за «Ростов», может произойти в ближайшее время.
Сообщается, что Сутормин покинет «Ростов» в связи с окончанием арендного соглашения и не продлит контракт с «Зенитом», истекающий 30 июня.
В минувшем сезоне Сутормин отметился 2 голами и ассистом в 33 матчах во всех турнирах. Подробную статистику 31-летнего полузащитника можно найти здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости