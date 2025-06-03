Сутормин может перейти в «Локомотив». Хавбек не продлит контракт с «Зенитом», истекающий 30 июня («РБ Спорт»)

Алексей Сутормин может перейти в «Локомотив».

По данным «РБ Спорт», трансфер полузащитника «Зенита», выступающего на правах аренды за «Ростов», может произойти в ближайшее время.

Сообщается, что Сутормин покинет «Ростов» в связи с окончанием арендного соглашения и не продлит контракт с «Зенитом», истекающий 30 июня.

В минувшем сезоне Сутормин отметился 2 голами и ассистом в 33 матчах во всех турнирах. Подробную статистику 31-летнего полузащитника можно найти здесь .