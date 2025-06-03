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Дмитрий Кузнецов: «Пускай российский народ решит, кого выкинуть из РПЛ, а кого оставить»

Дмитрий Кузнецов объяснил, как выбрать команду, которая заменит «Химки» в РПЛ.

– Все должно быть по регламенту. По-другому нельзя. Как их можно оставить? Пускай российский народ решит, кого выкинуть из РПЛ, а кого отставить.

– Игра какой вылетевшей команды вам нравилась больше?

– Если по спортивному принципу брать, то, думаю, что «Оренбург» мне больше понравился. Играющая команда.

– Как вам, в целом, результаты стыков?

– Были какие-то судейские ошибки. Надо ставить нейтральных судей, чтобы не было никаких вопросов. Я предпочитаю, чтобы все было по регламенту, – сказал главный тренер 2Drots.

Ранее «Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ, не получили лицензию на следующий сезон.

По регламенту подмосковный клуб будет заменен другим клубом по решению исполкома РФС с учетом мнения РПЛ и ФНЛ. При этом по регламенту преимущество имеют клубы, выступавшие в РПЛ. «Пари НН» уступил «Сочи» в стыковых матчах за право играть в высшей лиге.

Заседание исполкома РФС состоится на этой неделе, сообщил Митрофанов. 13 клубов РПЛ выступили за сохранение «Пари НН» в лиге

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Спорт день за днем»
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