«ПСЖ» заверил Забарного, что с Сафоновым проблем не будет – из-за Матвея украинец не хотел переходить зимой. Не факт, что вратарь останется на следующий сезон (L’Equipe)

Луис Энрике хотел бы видеть Илью Забарного в «ПСЖ».

L’Equipe сообщает, что главный тренер парижан несколько недель назад разговаривал с защитником «Борнмута » и одобряет его приобретение. Испанец уверен, что 22-летний футболист будет полезен команде и составит конкуренцию Маркиньосу.

Зимой публиковалась информация о том, что из-за присутствия российского вратаря Матвея Сафонова в составе французской команды украинец не хотел туда переходить.

Утверждается, что уроженца Киева заверили, что проблем с голкипером не будет. Не факт, что Сафонов вообще останется в клубе на следующий сезон.

Победители Лиги чемпионов надеются, что успеют подписать Забарного перед клубным чемпионатом мира. «Борнмут», как ожидается, получит не менее 50 млн евро.