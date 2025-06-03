«ПСЖ» заверил Забарного, что с Сафоновым проблем не будет – из-за Матвея украинец не хотел переходить зимой. Не факт, что вратарь останется на следующий сезон (L’Equipe)
Луис Энрике хотел бы видеть Илью Забарного в «ПСЖ».
L’Equipe сообщает, что главный тренер парижан несколько недель назад разговаривал с защитником «Борнмута» и одобряет его приобретение. Испанец уверен, что 22-летний футболист будет полезен команде и составит конкуренцию Маркиньосу.
Зимой публиковалась информация о том, что из-за присутствия российского вратаря Матвея Сафонова в составе французской команды украинец не хотел туда переходить.
Утверждается, что уроженца Киева заверили, что проблем с голкипером не будет. Не факт, что Сафонов вообще останется в клубе на следующий сезон.
Победители Лиги чемпионов надеются, что успеют подписать Забарного перед клубным чемпионатом мира. «Борнмут», как ожидается, получит не менее 50 млн евро.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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