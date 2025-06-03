IFAB изменил правило о двойном касании при пенальти – при забитом таким образом голе 11-метровый будут исполнять повторно. Изменения вступят в силу 1 июля

IFAB внес изменения в правило о двойном касании при пенальти.

Напомним, вопрос о пересмотре правила был поднят в связи с незасчитанным пенальти форварда «Атлетико » Хулиана Альвареса в послематчевой серии 11-метровых с «Реалом » в 1/8 финала Лиги чемпионов. Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами – несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот. По итогам серии пенальти «Реал» вышел в следующую стадию турнира.

Согласно обновленным правилам, если пенальти со случайным двойным касанием мяча был реализован, он должен быть исполнен повторно.

Если игрок не забивает такой 11-метровый, судья должен назначить непрямой штрафной удар, если действие не несет прямой выгоды для обороняющейся команды. В послематчевой серии в этом случае пенальти будет засчитан как нереализованный.

В случае, если игрок при исполнении пенальти намеренно касается мяча обеими ногами или касается его во второй раз до того, как это сделает другой игрок, будет назначаться прямой штрафной удар. В серии пенальти такая попытка будет считаться нереализованной.

Изменения в правилах вступят в силу с 1 июля, но могут применяться на турнирах и до наступления этой даты.