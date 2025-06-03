Андреева и Шнайдер сыграют с Эррани и Паолини в полуфинале парного «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного «Ролан Гаррос».
Сегодня четвертые сеяные обыграли Ольгу Данилович и Анастасию Потапову – 6:3, 7:5.
Россиянки второй раз в сезоне вышли в полуфинал «Большого шлема».
Следующими соперницами Андреевой и Шнайдер станут Сара Эррани и Жасмин Паолини.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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