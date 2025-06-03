Медведев о том, почему «Зенит» проголосовал против сохранения «Пари НН» в РПЛ: «Они проиграли стыковую серию»
В «Зените» объяснили, почему клуб проголосовал против сохранения «Пари НН» в РПЛ.
Во вторник состоялось общее собрание клубов РПЛ по вопросу замены «Химок», не получивших лицензию для участия в следующем сезоне Премьер-лиги.
13 клубов выступили за сохранение в лиге «Пари НН», уступившего «Сочи» в стыковых матчах. Мнение будет учтено исполкомом РФС при принятии окончательного решения. Сообщалось, что «Зенит» не поддержал решение большинства клубов. «Сочи» воздержался от участия в голосовании.
– Почему «Зенит» проголосовал против того, чтобы оставить «Пари НН» в РПЛ?
– Потому что они проиграли стыковую серию, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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