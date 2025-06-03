Швентек и Соболенко сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос». Полька ведет в личных встречах 8:4
Ига Швентек и Арина Соболенко встретятся в полуфинале «Ролан Гаррос».
Швентек ведет:
8:4 в целом;
5:1 на грунте;
1:0 на «Больших шлемах» (полуфинал US Open-2022).
Предыдущий матч – полуфинал тысячника в Цинциннати в 2024-м – выиграла Соболенко.
Швентек – чемпионка «Ролан Гаррос» трех предыдущих «Ролан Гаррос».
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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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