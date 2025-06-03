Правительство Великобритании разочаровано позицией Абрамовича по деньгам от продажи «Челси». Власти заявили о готовности пойти в суд, чтобы направить эти средства Украине

Правительство Великобритании подтвердило, что готово судиться с Абрамовичем.

Руководство страны хочет пустить деньги от продажи футбольного клуба «Челси», принадлежавшего Роману Абрамовичу, на гуманитарную помощь Украине .

Ранее сам бизнесмен заявлял о намерении создать специальный благотворительный фонд для этой цели.

«Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения по данному вопросу с господином Абрамовичем.

Хотя дверь для переговоров останется открытой, мы полностью готовы продолжить этот процесс через суд», – говорится в совместном заявлении канцлера казначейства Рейчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми, текст которого приводит Guardian.

Абрамович продал «Челси» в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов. Он не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций.

Средства, общая сумма которых сейчас оценивается в 2,7 миллиарда фунтов, заморожены на специальном счете.

Правительство надеется, что решение вопроса с деньгами «Челси» можно будет отделить от более широкой дискуссии о том, как разблокировать другие российские активы, замороженные в связи с санкциями.

Деньги Абрамовича от продажи «Челси» – где они сейчас?

Абрамович после «Челси»: убежище в Турции, арест активов и налоговые претензии на миллиард